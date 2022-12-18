Американские ученые пожаловались на дефицит подопытных обезьян FT: ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян столкнулись с проблемами в исследованиях

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Ученые в США ввиду дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, пишет газета Financial Times, ссылаясь на экспертов. Это связано с сокращением импорта подопытных животных из Китая и Камбоджи, которые являются главными поставщиками обезьян в США.

Ученые, занимающиеся некоторыми исследованиями, уже сталкиваются с задержками до года из-за трудностей с приобретением так называемых нечеловекообразных приматов, которые, как утверждают регуляторы, важны для доказательства безопасности лекарств в ранних исследованиях, — следует из текста статьи.

Как пишет FT, главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. Из-за этого в период с 2019 по 2022 год цена на животное возросла в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до $30–35 тысяч.

Поставщики также предупредили инвесторов о потенциальных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил некоторых местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для научных целей.

Ранее американским ученым удалось восстановить кровообращение в жизненно важных органах свиней через час после их смерти. По мнению исследователей, проведенный опыт вызвал новые этические вопросы о том, что можно считать окончательной гибелью живого организма.