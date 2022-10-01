Читатели Daily Mail осудили Байдена за предупреждения Путину

Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Джо Байден

Читатели британской газеты Daily Mail обрушились критикой на президента США Джо Байдена за слова о готовности защищать «каждый дюйм территории НАТО». Пользователи напомнили американскому лидеру, что Украина никогда не была членом Альянса.

Может ли кто-нибудь сказать этому картофелю, что Украина никогда не была членом НАТО, а затем отправить сборы после наших $66 млрд долларов, которые он отправил, — написал classicalliberal.

Конечно, но Украина не является территорией НАТО... — тоже заметил ReadyFreddy.

Другие комментаторы порекомендовали политику прекратить говорить. Некоторые даже предложили отстранить Байдена от должности, поскольку опасаются ядерной войны.

Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя! — заявил Gabby Garbo.

Британцы призвали Байдена обратить внимание на собственную страну и ее границы. В частности, они указали на «яму», которую роет президент.

Но ничего не делает для защиты границ США. Безумие там, где мы сейчас живем, — написала charmergirl.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон будет признавать Украину в прежних границах. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности».