Великобритания вступила в решающую фазу предвыборной гонки. Уже 12 декабря состоятся внеочередные парламентские выборы, которые решат судьбу Brexit. По мере усиления предвыборной борьбы в ход начинают идти главные козыри обеих партий: консерваторов обвиняют в том, что они получают деньги от России, а лейбористов — в антисемитизме. Как показывают последние опросы, «агенты Кремля» движутся к уверенной победе.

Обвинения в сотрудничестве с российскими олигархами в адрес тори звучат не впервые, последние из них были озвучены в парламентском докладе, выдержки из которого опубликовала The Sunday Times. Согласно ему, Консервативная партия получала крупные пожертвования от россиян, в частности от бывшего вице-президента компании ЮКОС Александра Темерко и супруги экс-замминистра финансов РФ Владимира Чернухина Людмилы.

Консервативная партия получает финансирование от граждан, зарегистрированных в избирательной комиссии, британских подданных, — опроверг 8 декабря обвинения в адрес тори в интервью BBC замминистра внутренних дел Великобритании Брэндон Льюис. — Любой британский подданный имеет право участвовать в политике страны и, если хочет, делать пожертвования в пользу какой-либо политической партии.

Льюис, как и другие британские чиновники до него, подчеркнул, что как Темерко, так и Чернухина являются подданными Соединённого Королевства и проживают в нём, поэтому их связь с нынешними российскими властями отнюдь не очевидна. Но «российское вмешательство» в выборы успело стать настолько привычной темой в заголовках мировых СМИ, что выяснять степень лояльности предполагаемых «агентов Кремля» российскому руководству уже никто не трудится.

Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, публикация в The Sunday Times вряд ли окажет сильное влияние на результаты голосования: опросы свидетельствуют , что Консервативная партия, скорее всего, завоюет желаемое большинство в Палате общин. Одно из последних исследований предсказывает, что тори получат 359 мест против 211 у лейбористов.

Британские наблюдатели не раз отмечали, что нынешняя предвыборная компания — это соревнование в непопулярности. Лидеры обеих партий Борис Джонсон и Джереми Корбин — фигуры глубоко спорные. Поэтому 12 декабря британцам предстоит не выбрать того, кто им нравится больше, а проголосовать против того, кого они точно не хотят видеть в кресле премьер-министра. Судя по рейтингам, российские деньги — это не такой большой удар по популярности, как антисемитизм.

Именно в неприязни к евреям обвиняют лидера лейбористов Корбина. Та же самая The Sunday Times, которая ранее разоблачила консерваторов, 8 декабря выдала очередную утечку. Это была записка главы национального конституционного комитета Лейбористской партии Анны Дайер, в которой она усомнилась в желании Корбина бороться с антисемитизмом в собственных рядах. Согласно документу, партии понадобилось 10 лет на то, чтобы исключить члена, призывавшего к полному уничтожению всех евреев. В формировании внутри партии атмосферы, потворствующей антисемитизму, обвиняют лично Корбина, хотя перед выборами он и предпринял попытки откреститься от него и осудить любые проявления ненависти к евреям.

Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако наблюдатели сходятся на том, что это было сделано слишком поздно. В конце ноября главный раввин Соединённого Королевства Эфраим Мирвис осудил верхушку Лейбористской партии, подразумевая Корбина, и намекнул, что не хотел бы видеть его в кресле премьер-министра.

Когда наступит 12 декабря, я прошу каждого человека голосовать по совести. Не сомневайтесь, сам дух нашей нации стоит на кону, — написал Эфраим Мирвис в колонке для The Times.

Впрочем, британцы замечают, что и у консерваторов есть проблема, правда, не с антисемитизмом, а с исламофобией. Одним из самых запоминающихся высказываний Бориса Джонсона на эту тему стало сравнение женщин в закрытых мусульманских головных уборах с почтовыми ящиками. Британцам поневоле приходится выбирать, какой вид расизма для них более неприемлем.