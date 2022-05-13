«Абсолютное забвение обязательств»: Лавров о ситуации с памятниками в Литве Лавров: ситуация с памятниками в Литве не поддаётся разумному объяснению

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что власти Литвы делают с советскими памятниками на территории страны, не поддаётся никакому разумному объяснению. Это русофобия и абсолютное забвение всех обязательств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, Литва выполняет роль постоянного раздражителя, наиболее агрессивной и русофобской части и НАТО, и Евросоюза.

То, что они творят с памятниками и с другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися, действующими межправительственными соглашениями, не поддаётся какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств, — сказал министр.

Также глава МИД РФ назвал «международным оборзением» русофобскую политику западных стран. Он объяснил, что на российском телевидении есть программа «Международное обозрение», а действия Запада больше похожи на «международное оборзение». Лавров отметил, что это грубое выражение, но оно, по его мнению, очень ярко и чётко отражает мотивы Запада.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ.

Однако в ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику, зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Впоследствии в Латвии завели 23 дела на людей, пришедших в эти дни к монументу.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.