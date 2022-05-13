То, что власти Литвы делают с советскими памятниками на территории страны, не поддаётся никакому разумному объяснению. Это русофобия и абсолютное забвение всех обязательств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, Литва выполняет роль постоянного раздражителя, наиболее агрессивной и русофобской части и НАТО, и Евросоюза.

То, что они творят с памятниками и с другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися, действующими межправительственными соглашениями, не поддаётся какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств, сказал министр.

Также глава МИД РФ назвал «международным оборзением» русофобскую политику западных стран. Он объяснил, что на российском телевидении есть программа «Международное обозрение», а действия Запада больше похожи на «международное оборзение». Лавров отметил, что это грубое выражение, но оно, по его мнению, очень ярко и чётко отражает мотивы Запада.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ.

Однако в ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику, зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Впоследствии в Латвии завели 23 дела на людей, пришедших в эти дни к монументу.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.