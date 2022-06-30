В Чехии рассказали, за какой срок Россия займёт Прибалтику В Чехии заявили, что Россия способна занять Прибалтику за 15 дней

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва, если случится военное столкновение с НАТО, сможет занять территорию Прибалтики за 15 дней. Помощь со стороны Альянса не успеет прийти вовремя, заявил журналист Милан Водичка в колонке для iDNES.cz.

Он отметил, что названный срок предусмотрен стратегией Альянса, имеющего в Восточной Европе силы быстрого реагирования в количестве 40 тысяч человек. Нормы изначально разрабатывали для борьбы с терроризмом.

Такого шага вполне хватало для периода, когда Альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику, — считает журналист.

Водичка добавил, что за последние десятилетия войска Запада деградировали, поскольку солдаты воевали с террористами и превратились «в дешёвые экспедиционные отряды».

Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов, — подчеркнул автор публикации.

Он считает, что кроме проблем с личным составом, у стран НАТО возник дефицит оружия, о чём говорит ситуация с поставкой вооружений Украине.

Ранее министр обороны балтийской республики Калле Лаанет заявил: НАТО на саммите в Мадриде приняло решение создать в Эстонии оборонительную командную структуру. Формирование дивизии начнется в ближайшие месяцы, создаваться она будет при поддержке Великобритании.