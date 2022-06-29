НАТО серьезно укрепится в Эстонии и создаст дивизию В Эстонии создадут дивизию НАТО

Фото: Tairo Lutter via imago-images.de/Global Look Press

Калле Лаанет

НАТО на саммите в Мадриде приняло решение создать в Эстонии оборонительную командную структуру, сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет. Как передает РИА Новости, формирование дивизии начнется в ближайшие месяцы.

Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО. Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной элемент и другие подразделения, — сказал Лаанет.

По его словам, компоненты бригады Великобритании совместно с дополнительными мощностями начнут ротацию в мирное время. После этого, по словам политика, начнется отработка обороны страны в реальных условиях.

Лаанет также отметил, что США значительно расширят свое присутствие в Прибалтике, то есть на восточном фланге. Он подтвердил намерения Вашингтона в области сухопутных и воздушных войск.

Детали этого процесса союзники разработают совместными усилиями, – указал министр.

Кроме того, Лаанет заявил, что в ближайшем будущем в Эстонии останутся два британских батальона, а также по одной французской и датской. По словам политика, миссия воздушной безопасности балтийского региона также будет продолжена.

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