Байден рассказал, что РФ получит «натоизацию» вместо «финляндизации» Европы

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Россия пыталась добиться «финляндизации» Европы, однако вместо этого получит «натоизацию» континента, заявил президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках мадридского саммита Альянса. Глава Белого дома объяснил, что «финляндизация» означает получение страной нейтрального статуса вместе с политическим механизмом, лояльным по отношению к РФ. «Натоизация» — диаметрально противоположный процесс, которого хотел избежать президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Меня спрашивали о ситуации с НАТО, о Финляндии и Швеции, когда их лидеры приезжали в Белый дом. Я заявил, что Путин надеялся на финляндизацию Европы, но получит он натоизацию Европы. Этого-то он не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе. Я думаю, что это необходимо, — заявил Байден.

В июне глава США заявил в интервью AP, что Россия с помощью спецоперации на Украине рассчитывала на нерасширение НАТО. Однако, по мнению Байдена, РФ добилась абсолютно противоположного результата.

Ранее в канцелярии финского президента Саули Ниинисте сообщили, что Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Конкретные шаги по вступлению этих стран в Альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней.