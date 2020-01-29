https://static.news.ru/photo/e62ed044-429d-11ea-877c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя посёлка Коренёво Люберецкого городского округа Московской области. Мужчина устроил стрельбу в честь своего дня рождения.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяны Петровой, нарушитель стрелял из охолощённого автомата со светозвуковыми патронами. Очевидцы услышали выстрелы недалеко от автобусной остановки на улице Лорха и сообщили в полицию.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Накануне житель Кургана устроил стрельбу из травматического пистолета в местной сауне. В результате случившегося пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Нападавший задержан, писал NEWS.ru.