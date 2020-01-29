Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя посёлка Коренёво Люберецкого городского округа Московской области. Мужчина устроил стрельбу в честь своего дня рождения.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяны Петровой, нарушитель стрелял из охолощённого автомата со светозвуковыми патронами. Очевидцы услышали выстрелы недалеко от автобусной остановки на улице Лорха и сообщили в полицию.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Накануне житель Кургана устроил стрельбу из травматического пистолета в местной сауне. В результате случившегося пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Нападавший задержан, писал NEWS.ru.
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