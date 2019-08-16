https://static.news.ru/photo/4ed1d242-c042-11e9-807b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кумарин содержится в крови людей, отравившихся маслом в Ульяновской области, сообщил заведующий токсикологическим отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

По его словам, инцидент мог быть связан с пищей, в состав которой входило вещество, передаёт ТАСС . Наличие яда было подтверждено лабораторным исследованием.

Кумарин входит в основу ядов для крыс и прочих грызунов, а также используется для производства парфюмерии и мыла.

Как ранее писал News.ru, пострадавшие от употребления домашнего масла жители Ульяновской области заявили, что продукта у них больше нет, а его производство приостановлено. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Диляра Хакимова.