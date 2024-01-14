Воруют миллиардами? Почему по всей России рвутся трубы, при чем здесь СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Масштабная коммунальная авария оставила без тепла сотни жилых домов и учреждений в Тульской области. Что произошло, какая ситуация с отоплением в Подольске и Подмосковье, связан ли коммунальный коллапс с коррупцией и воровством на местах?

Что случилось в Тульской области

Крупная коммунальная авария в Новомосковске (120 тысяч населения) оставила без отопления тысячи жителей города и десятки социальных объектов. Как сообщил глава администрации города Руслан Бутов, 14 января без тепла остались 372 многоквартирных дома, 10 школ, 16 детских садов и одна больница.

«На ликвидацию аварии направлены все силы и средства. На месте координирует все действия министр ЖКХ Олег Дючков. [глава правительства области] Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для скорейшей ликвидации последствий аварии, подготовить необходимые аварийные бригады, направить передвижные электростанции в город. Ситуация находится на особом контроле губернатора Алексея Дюмина», — сообщило руководство Новомосковска.

Жительница Новомосковская Алена в разговоре с NEWS.ru рассказала, что в течение зимы в квартирах все равно было холодно, а сейчас власти не дают прогнозов, когда дадут отопление.

«У нас всю зиму было холодно, пока топили, сейчас из-за аварии еще хуже. В квартире жуткий холод. Пишут, что аварийная ситуация произошла пару часов назад, но на самом деле батареи уже с утра были холодные. Звоним в инстанции, никто не отвечает. Когда вернут тепло, тоже неизвестно. Сейчас температура составляет минус 13–15 градусов, и, конечно, эта история не радует, учитывая, что у меня маленький ребенок. Я очень надеюсь, что отопление быстро вернут и нам не придется мерзнуть по несколько дней, как это было в других регионах», — рассказала NEWS.ru жительница Новомосковска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая ситуация в Подольске

Коммунальная авария в подмосковном Подольске получила широкую огласку в СМИ, после того как в городе был введен локальный режим ЧС. Как заявил глава городского округа Григорий Артамонов, на совещании с губернатором области Андреем Воробьевым он заверил, что ремонтные работы идут круглосуточно.

Артамонов доложил губернатору, что отопление вернулось на улицу Плещеевская, ведутся работы на Большой Серпуховской, Литейной и Силикатной улицах. Губернатор подтвердил, что в микрорайоне Климовск подача тепла восстановлена.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что происходит с отоплением в Подмосковье

Зимой 2024 года проблемы с отоплением возникли не только в Подольске, но и в целом ряде населенных пунктов Московской области. Так, 14 января без тепла и электроэнергии встретили жители Чеховского района. Подачу электроэнергии вскоре удалось восстановить, но пока жители остаются без отопления.

10 января десятки домов остались без отопления в Химках. По информации Telegram-канала Baza, причиной отключения стала авария на районной теплостанции из-за износа оборудования. Еще одна коммунальная авария произошла в подмосковной Яхроме — власти пообещали дать тепло уже 12 января, однако отопления нет до сих пор.

Портал Msk1.ru опубликовал карту проблем с отоплением в Московской области. В общей сложности проблемы с подачей тепла зафиксированы в 17 районах по всей области. Самые серьезные аварии зафиксированы в Подольском, Чеховском, Солнечногорском, Дмитровском, Ногинском и Раменском районах.

Губернатор Андрей Воробьев в связи с этой ситуации обратился к органам местного самоуправления с предложением провести внеочередные проверки систем ЖКХ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где еще отключили отопление в России

Подмосковье не осталось единственным регионом России, который столкнулся зимой с проблемами с отоплением. 13 января в Липецке произошел прорыв на сетях теплоснабжения, по предварительным оценкам, без тепла в 20-градусный мороз остались 40 домов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, находившийся в Москве, срочно выехал в регион.

9 января аналогичная авария произошла во Владимире — 19 домов остались без отопления и холодной воды. Власти обещали оперативно восстановить подачу тепла.

С крупной коммунальной аварией столкнулся Новосибирск: из-за прорыва теплотрассы на улицы левобережной части города хлынул кипяток, без отопления остались 237 многоквартирных домов, закрылись некоторые торговые центры и школы. Из-за аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще одним эпицентром отопительного коллапса стал Владивосток: авария на теплосети оставила без тепла около 3 тыс. человек.

Между тем ФСИН опровергла слухи об отключениях отопления в российских исправительных колониях: по данным ведомства, во все ИК на 14 января тепло поступает в штатном режиме.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем причина отопительного коллапса

Первый министр экономики РФ Андрей Нечаев (возглавлял ведомство при Ельцине с 1992 по 1993 год) назвал причиной проблем с отоплением коррупцию и имитацию работы в сфере ЖКХ.

«Зима чуть холоднее обычной — и уже в большом числе регионов катастрофа с ЖКХ, и люди просто замерзают. Видимо, результаты имитации деятельности и воровства копились, и теперь прорвало. А дополнительных денег нет, все уходит на войну с НАТО», — объявил Нечаев в своем Telegram-канале.

Бывший депутат Госдумы Олег Шеин в беседе с NEWS.ru более подробно описал причины массовых аварий. По его словам, степень износа коммунальных сетей в России просто превысила темпы их ремонта и восстановления. При этом города сильно расширились по сравнению с брежневскими временами, когда была заложена основа российского ЖКХ. В то же время в бюджете России на следующие три года вдвое сокращается финансирование сферы ЖКХ.

Кроме того, Шеин отметил такие проблемы, как отсутствие депутатского контроля трат в сфере ЖКХ, рост износа сетей канализации, теплоснабжения, водоснабжения, а также разрушение местного самоуправления. Он призвал «демонтировать» приватизацию сферы коммунальных монополий, обеспечить открытость работы этих предприятий и обеспечить масштабные вложения средств от государства.

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