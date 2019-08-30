https://static.news.ru/photo/01de4afa-cb24-11e9-b868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представитель Министерства соцразвития Московской области рассказал подробности о смерти шестилетнего Владислава Журавлёва из детского дома в Сергиевом Посаде.

Мальчик был направлен в больницу 19 июля, передаёт RT . Врачи старались спасти малыша, однако он умер 16 августа.

Родители пациента были лишены родительских прав и ни разу не навещали его, поэтому их не оповестили о произошедшем, отметили в ведомстве.

За время пребывания Журавлёва в интернате никто из потенциальных опекунов и приёмных родителей в органы опеки так и не обратился — всё это время мальчик был на попечении у государства, — подчеркнул сотрудник министерства.

Как писал News.ru, следственные органы Сергиева Посада организовали доследственную проверку по факту смерти шестилетнего мальчика. Силовики в ближайшее время изучат медицинскую документацию, опросят персонал интерната, а также родителей покойного ребёнка.