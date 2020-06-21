Видео с места смерти блогера Тропицель появилось в Сети

Очевидцы записали несколько роликов с места смерти популярного блогера Насти Тропицель на Бали. Видео появилось в интернете.
На роликах виден мотоцикл и тело девушки.
Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Сансет Роуд в районе Кута,
Как писал NEWS.ru, информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе, и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.
Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьей. 18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стало популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.
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