Видео с места смерти блогера Тропицель появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/2c17f4a2-b3d5-11ea-9c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyatropi/Global Look Press

Очевидцы записали несколько роликов с места смерти популярного блогера Насти Тропицель на Бали. Видео появилось в интернете.

На роликах виден мотоцикл и тело девушки.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Сансет Роуд в районе Кута, передаёт РЕН ТВ. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Как писал NEWS.ru, информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе, и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьей. 18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стало популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.