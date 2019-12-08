https://static.news.ru/photo/85f02cfe-19ae-11ea-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Омска Сергей Казаков жестоко наказывал своего восьмилетнего пасынка. Он снимал происходящее на видео, кадры попали в Интернет.

Мужчина бил мальчика и ставил его коленями на гречу, заставляя оставаться в этом положении несколько часов. В это время малыша не кормили, сообщили в Следственном комитете.

Мать знала о происходящем и одобряла такие методы «воспитания». Видео снимали, чтобы проконтролировать исполнение ребёнком наказания во время личного отсутствия. Оно опубликовано телеканалом «Антенна 7».

В последний раз мальчик сбежал к соседу, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Медикам пришлось проводить ему операцию под наркозом, чтобы удалить из ран на коленях частицы гречи.

В настоящий момент уголовное дело об истязании передано в суд, Казаков находится под подпиской о невыезде.

Как ранее писал NEWS.ru, cуд в Воронежской области осудил 30-летнего отчима и 24-летнюю мать за жестокие издевательства над семилетним мальчиком. У семейной пары также есть дочь, а о существовании сына окружающие не знали, пока ребёнку не удалось сбежать из дома и рассказать о пытках. Сбежавший из дома мальчик пришёл к местным жителям, которые единственные в городе были осведомлены о его существовании: матери ранее пришлось взять сына с собой на работу в дом к местной семейной паре. Хозяева дома были шокированы внешним видом ребёнка.