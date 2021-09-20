Ведущий медик Прикамья погибла при стрельбе в Перми

Во время стрельбы в Пермском государственном университете погибла известный врач-эндоскопист Маргарита Энгаус. Она привела на экскурсию детей в образовательное учреждение, передаёт Mash.
Медик с 40-летним стажем
По информации РИА ФАН, 66-летняя женщина
Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Шесть человек были убиты, ещё 28 получили ранения.
Обезвредил нападавшего младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Преступник выстрелил в него из ружья, и полицейский применил оружие. Затем он обезоружил нападавшего и оказал ему первую медицинскую помощь.
21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.
Ранее стало известно, что случившееся прокомментировал отец предполагаемого нападавшего Тимура Бекмансурова. По словам мужчины, он в шоке, о произошедшем узнал от бабушки Тимура. С его матерью он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.