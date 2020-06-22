Утечка битума произошла после ДТП на МКАД

Два грузовика столкнулись на МКАД. В результате ЧП из цистерны одного из автомобилей вытекает битум.
Инцидент произошёл на внешней стороне 56-го километра дороги,
Как писал NEWS.ru, 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вытекло 20–22 тысячи тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки.
Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
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