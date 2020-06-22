Утечка битума произошла после ДТП на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два 11-летних школьника в Подмосковье сбросили с пятого этажа плитку на голову двухлетней девочки. Малышка несколько дней провела в коме. Сейчас она уже пришла в сознание, но пока не может встать на ноги.

На камерах наружного видеонаблюдения заметно, как два подростка бросали на тротуар фасадную плитку. В это время возле дома гуляла мама пострадавшего ребёнка с дочерью. Осколок плитки попал девочке в голову....