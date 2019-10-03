https://static.news.ru/photo/381adbc0-e5f9-11e9-a0d8-fa163e074e61_660.jpg Алан Ибрагимов (слева) Фото: instagram.com/alan_ruber_official

Головинский суд назначил административный арест Алана Ибрагимову — сыну вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Ему вменили статью 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Суд постановил назначить Ибрагимову 10 суток административного ареста по статье 19.3 КоАП, — сказала пресс-секретарь суда.

На суде молодой человек признал свою вину. Отвечая на вопрос судьи, почему он не повиновался требованиям полицейских, Ибрагимов ответил: «Виноват. Испугался».

Кроме этого, у Ибрагимова накопилось ещё немало административных правонарушений: невыполнение требований об остановке, отказ от медосвидетельствования, управление автомобилем с подложными номерами, выезд на встречку. Прав молодой человек давно лишён.

На своей странице в Instagram Ибрагимов регулярно выкладывал фоторгафии своих автомобилей, фото с курортов и различных тусовок. Посты он подписывал так: «Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность», «Никогда не жалей денег на то, что тебе хочется», «Не ленитесь. Только тогда у вас будет все, о чем вы мечтаете».

О задержании Алана Ибрагимова стало известно 3 октября. Как сообщал Telegram-канал Baza, сотрудники ДПС несколько часов преследовали его автомобиль BMW. Сначала Ибрагимову удалось уйти от погони, но позже он случайно попал в камеры видеонаблюдения в районе Беломорской улицы, благодаря чему машину удалось догнать и остановить. Кроме самого Ибрагимова в машине находился ещё один человек. Они заблокировали двери и отказывались выходить. Тогда полицейские выбили стёкла в машине и силой вытащили правонарушителя и его пассажира.

В автомобиле задержанного нашли пистолет и пакетики, предположительно с наркотическими веществами. По некоторым сообщениям, Ибрагимов и его приятель якобы сами находились под действием наркотиков, но подтвердить это не удалось — они отказались проходить медосвидетельствование.

На кадрах задержания слышно, как Ибрагимов во время задержания постоянно извиняется и повторяет «мне очень стыдно».

Как выяснилось, Ибрагимов — злостный нарушитель ПДД, у него обнаружилось больше 20 неоплаченных штрафов.

Руслан Ибрагимов является вице-президентом МТС по взаимодействию с органами госвласти и связям с общественностью, назначен на должность в августе 2019 года. До этого он работал вице-президентом компании по корпоративным и правовым вопросам. Начиная с 2010 года лидирует в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации менеджеров России и «Коммерсанта».

Ранее News.ru писал о том, что суд арестовал сына экс-сенатора за наезд на полицейского.