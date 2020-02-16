https://static.news.ru/photo/ee7d3126-50b9-11ea-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Причиной эвакуации лайнера авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Дюссельдорфа стало задымление. Оно возникло в результате перегрева шасси, рассказал представитель воздушной гавани.

По его словам, инцидент не вызвал открытого горения, передаёт WDR. В результате ЧП никто не пострадал. На борту находились 163 человека, все они покинули самолёт по аварийному трапу.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.