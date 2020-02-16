Причиной эвакуации лайнера авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Дюссельдорфа стало задымление. Оно возникло в результате перегрева шасси, рассказал представитель воздушной гавани.
По его словам, инцидент не вызвал открытого горения,
Ранее NEWS.ru писал, что пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.
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