Сотни жителей Дагестана попытались отбить у полиции задержанного

https://static.news.ru/photo/4950df78-b62e-11eb-b9e7-96000091f725_660.jpg Фото: mvd.dagestan/instagram.com

Около 200 жителей села Ансалта Ботлихского района Дагестана вышли на защиту их односельчанина, которого задержали за наезд на сотрудника ДПС. Они попытались отбить мужчину у силовиков, сообщается в Instagram местного МВД.

По данным правоохранительных органов, задержанный в нетрезвом виде сел за руль и по дороге сбил сотрудника дорожной полиции. Позже мужчина рассказал, что поехал за сигаретами. При этом он уже был лишён прав за пьяную езду.

Жители села потребовали отпустить мужчину. Они устроили потасовку и разбили камнем стекло машины силовиков.

Отпустить того, кто пьяный ездит за рулём и может стать виновником чьей-то смерти? Того, кого уже даже права этого лишили, но он не остановился? Все так жаждут справедливости, негодуют по любому поводу, но сами при этом готовы сделать скидки только потому, что «праздник» и он «свой», — говорится в сообщении МВД.

Предводителем толпы стал брат задержанного. Полицейские услышали от людей в толпе, что в мусульманский праздник Ураза-байрам «можно было и отпустить».

Ранее в Липецке за вождение в пьяном виде задержали члена Совета Федерации и экс-главу Липецкой области Олега Королёва. Мужчина ехал по городу на автомобиле Lexus, у которого были спущены колёса. По словам очевидца, он сбивал дорожные знаки и едва не спровоцировал несколько ДТП.