В Иркутске спасли упавшую с моста в реку девочку

https://static.news.ru/photo/8ab35b84-37c7-11eb-8459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

13-летняя девочка упала с моста в реку Ангару в Иркутске. Школьницу удалось спасти благодаря реакции свидетелей ЧП, рассказали в местном МЧС.

Инцидент произошёл в 13:46 по местному времени на Глазовском мосту. Очевидцы сразу же позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей, которые выдвинулись к месту происшествия, передаёт ТАСС.

В это же время сотрудники ГИМС (Госинспецкии по маломерным судам. — NEWS.ru) позвонили директору водно-моторной Маратовской станции Евгению Макаренко — тот находился на воде в районе Московских ворот и сообщил, что видит девушку, которая плывёт ему навстречу. Он подплыл и вытащил её из воды, — отметили в министерстве.

Девочку доставили на берег, в здании водно-моторной станции напоили горячим чаем и передали медикам прибывшей скорой помощи. В ведомстве отметили, что школьница не получила травм при падении в ледяную воду. Вероятно, одежда смягчила удар, а затем выполнила роль спасательного жилета.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, легковой автомобиль с пассажирами упал с моста в пруд. Инцидент произошёл в результате ДТП.