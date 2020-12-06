В Иркутске спасли упавшую с моста в реку девочку

13-летняя девочка упала с моста в реку Ангару в Иркутске. Школьницу удалось спасти благодаря реакции свидетелей ЧП, рассказали в местном МЧС.
Инцидент произошёл в 13:46 по местному времени на Глазовском мосту. Очевидцы сразу же позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей, которые выдвинулись к месту происшествия,
В это же время сотрудники ГИМС (Госинспецкии по маломерным судам. — NEWS.ru) позвонили директору водно-моторной Маратовской станции Евгению Макаренко — тот находился на воде в районе Московских ворот и сообщил, что видит девушку, которая плывёт ему навстречу. Он подплыл и вытащил её из воды, — отметили в министерстве.
Девочку доставили на берег, в здании водно-моторной станции напоили горячим чаем и передали медикам прибывшей скорой помощи. В ведомстве отметили, что школьница не получила травм при падении в ледяную воду. Вероятно, одежда смягчила удар, а затем выполнила роль спасательного жилета.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, легковой автомобиль с пассажирами упал с моста в пруд. Инцидент произошёл в результате ДТП.