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ЧП

Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Пулково

21:35, 09 апреля 2021
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пассажирский самолёт Як-40 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. На борту был только экипаж.

В результате ЧП никто не пострадал, сообщил журналистам ТАСС источник в экстренных службах.

В Пулково самолёт ЯК-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

Сотрудникам РИА Новости в экстренных службах заявили, что видимых повреждений у лайнера нет. Сейчас эксперты осматривают воздушное судно, а аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Источник журналистов в авиакругах отметил, что самолёт эксплуатирует «Вологодское авиапреприятие». На борту находились два человека.

По данным РЕН ТВ, лайнер выполнял технический рейс.

Днём ранее в московском аэропорту Шереметьево при техобслуживании у самолёта Boeing 777 задымилась стойка шасси. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце февраля корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты 128 самолётов серии 777 по всему миру после отказа двигателя одного из таких лайнеров и падения части его обшивки рядом с жилыми домами в городе Брумфилд в штате Колорадо.

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