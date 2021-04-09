Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Пулково

Пассажирский самолёт Як-40 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. На борту был только экипаж.
В результате ЧП никто не пострадал,
В Пулково самолёт ЯК-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.
Сотрудникам РИА Новости в экстренных службах
Источник журналистов в авиакругах отметил, что самолёт эксплуатирует «Вологодское авиапреприятие». На борту находились два человека.
По данным РЕН ТВ, лайнер
Днём ранее в московском аэропорту Шереметьево при техобслуживании у самолёта Boeing 777 задымилась стойка шасси. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце февраля корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты 128 самолётов серии 777 по всему миру после отказа двигателя одного из таких лайнеров и падения части его обшивки рядом с жилыми домами в городе Брумфилд в штате Колорадо.