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Самолёт из Москвы экстренно сел в Пулково

20:56, 16 декабря 2020
Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Лайнер Boeing 737, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово, совершил экстренную посадку в воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково.

Сегодня в 20:03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолёт Boeing 737 из Домодедово, — рассказали в компании, которая управляет петербургским транспортным хабом.

Причиной инцидента стала неисправность аэронавигационного оборудования, которая вынудила пилотов приземлиться. На борту находились 69 пассажиров.

При посадке лайнера все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече судна. В настоящий момент учреждение работает в обычном режиме, передаёт РИА Новости.

10 декабря, как писал NEWS.ru, самолёт, выполнявший рейс из Омска в Москву, совершилэкстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Одному из пассажиров стало плохо. Медики не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть.

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