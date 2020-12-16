Самолёт из Москвы экстренно сел в Пулково

https://static.news.ru/photo/00cbcf82-3fc9-11eb-9c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Лайнер Boeing 737, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово, совершил экстренную посадку в воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково.

Сегодня в 20:03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолёт Boeing 737 из Домодедово, — рассказали в компании, которая управляет петербургским транспортным хабом.

Причиной инцидента стала неисправность аэронавигационного оборудования, которая вынудила пилотов приземлиться. На борту находились 69 пассажиров.

При посадке лайнера все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече судна. В настоящий момент учреждение работает в обычном режиме, передаёт РИА Новости.

10 декабря, как писал NEWS.ru, самолёт, выполнявший рейс из Омска в Москву, совершилэкстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Одному из пассажиров стало плохо. Медики не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть.