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Таможенники поста «Забайкальск» обнаружили в обуви гражданки России, направляющейся в Китай, 10 слитков золота общим весом 2 кг.

Груз оценивается примерно в 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России. Он был спрятан под стельками кроссовок, и сотрудникам ведомства удалось обнаружить его при помощи металлоискателя.

При прохождении границы женщина заметно нервничала, что и стало основанием для проведения досмотра.

Нарушительница объяснила, что изготовленные кустарным способом слитки без документов, доставшиеся в наследство, она везла в соседнюю страну для продажи. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов.

Ранее News.ru писал, что в Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагон, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.