Троих россиян доставили в больницу после ДТП в Турции

https://static.news.ru/photo/50360f82-9a06-11eb-95b7-96000091f725_660.jpg Фото: Akin Celiktas/Global Look Press

Как минимум троих российских граждан доставили в больницу после аварии с участием туристического автобуса в Центральной Турции, рассказал представитель посольства России в Анкаре.

По его информации, всего после аварии за помощью врачей обратились пять россиян. Двоих из них выпишут в течение дня, после получения результатов медобследования.

По уточнённой информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, — рассказал дипломат.

Остальные граждане РФ сейчас находятся в одной из гостиниц Коньи. Когда правоохранительные органы закончат выяснение обстоятельств произошедшего и метеоусловия будут позволять, туристов отправят в их отели, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибла гражданка РФ. В Сети появились кадры, на которых видно, что автобус лежит на боку на обочине трассы. Рядом находятся автомобили экстренных служб, люди вылезают из автобуса через люки в крыше. При этом идёт снег. По предварительной версии, причиной аварии оказалось обледенение дороги — в этих условиях водитель не справился с управлением.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники посольства РФ в Анкаре, они займутся выяснением обстоятельств происшествия, а также окажут пострадавшим консульскую помощь. Посольство и генконсульство находятся в постоянном контакте с местными властями, писал NEWS.ru.