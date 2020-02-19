https://static.news.ru/photo/62177d64-5301-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапов, убивший и расчленивший в октябре 2019 года 18-летнюю девушку, был приговорён к 14 годам лишения свободы. Преступник будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Об этом журналистам в среду, 19 февраля, сообщили представители пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю.

По решению суда Цыренжепов не только проведёт 14 лет в колонии — расчленитель также обязан выплатить 2 млн рублей в качестве морального вреда бабушке убитой.

В процессе расследования преступления выяснилось, что трагедия произошла 4 октября 2019 года. Цыренжепов познакомился с девушкой в день убийства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Между преступником и жертвой в процессе общения началась ссора, в результате которой мужчина убил девушку.

На следующий день Цыренжепов утопил руки и ноги 18-летней россиянки в реке. Таким образом он пытался скрыть следы преступления, передаёт «МК в Чите». Голову и тело Цыренжепов оставил в доме, но затем, когда в его квартиру пришли полицейские, выкинул их с балкона.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы забайкалец был признан вменяемым.

Как ранее писал NEWS.ru, в межрегиональной туберкулезной больнице ФСИН в Ростове-на-Дону скончался Дмитрий Бакшеев, осуждённый за убийство женщины и надругательство над её телом.

Ранее у Бакшеева было обнаружено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих.