Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

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Глава одного из районных отделов полиции Уфы подозревается в том, что ударил своего подчинённого. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом челюсти, рассказали в следственном управлении СК по Башкирии.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Причинение...