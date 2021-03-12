Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Газ взорвался в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики. В результате ЧП пострадали пять человек.
После взрыва в здании начался пожар, сообщили в местном МЧС.
По предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек, — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают причины случившегося. ЧП произошло в здании на улице Курортной,
Накануне взрыв газа произошёл в частном доме в деревне Лукьяново Серпуховского района Московской области. Спасатели извлекли из-под завалов девушку, сообщили в экстренных службах.
Как писал NEWS.ru, ранее три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области в конце февраля. Среди раненых — двое мужчин и один подросток. Инцидент произошёл на хуторе Молаканском в Красносулинском районе.