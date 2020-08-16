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Пять человек погибли в аварии под Орлом

22:18, 16 августа 2020
Фото: 57.mchs.gov.ru

Авария произошла на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. В результате ДТП погибли пять человек.

Инцидент произошёл на 320-м километре трассы, в Мценском районе региона, рассказали в МЧС. На дороге столкнулись машины Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla. Среди пострадавших есть женщина.

По информации местного МВД, травмы получили четыре человека. Одного из них доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате массового ДТП под Смоленском. Там столкнулись несколько автомобилей и автофургон.

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