Пять человек погибли в аварии под Орлом

https://static.news.ru/photo/53124542-dff6-11ea-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 57.mchs.gov.ru

Авария произошла на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. В результате ДТП погибли пять человек.

Инцидент произошёл на 320-м километре трассы, в Мценском районе региона, рассказали в МЧС. На дороге столкнулись машины Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla. Среди пострадавших есть женщина.

По информации местного МВД, травмы получили четыре человека. Одного из них доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате массового ДТП под Смоленском. Там столкнулись несколько автомобилей и автофургон.