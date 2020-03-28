https://static.news.ru/photo/d492ee94-7112-11ea-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасателям удалось справиться с пожаром, который охватил пять жилых домов в деревне Просеницы Меленковского района Владимирской области. Об этом рассказали в местном МЧС.

Сотрудники ведомства три раза сбрасывали по пять тонн воды, передаёт ТАСС. В результате открытое горение было ликвидировано.

Согласно предварительной версии, местная жительница поджигала траву, что и привело к ЧП. Предполагаемая нарушительница установлена.

Как писал NEWS.ru, пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В настоящий момент информации о пострадавших нет.