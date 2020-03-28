Спасателям удалось справиться с пожаром, который охватил пять жилых домов в деревне Просеницы Меленковского района Владимирской области. Об этом рассказали в местном МЧС.
Сотрудники ведомства три раза сбрасывали по пять тонн воды,
Согласно предварительной версии, местная жительница поджигала траву, что и привело к ЧП. Предполагаемая нарушительница установлена.
Как писал NEWS.ru, пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен