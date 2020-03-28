https://static.news.ru/photo/8f89c446-60f8-11ea-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС сообщило о крупном пожаре в Меленковском районе Владимирской области. Загорелись пять жилых домов.

Инцидент произошёл в деревне Просеницы, передаёт РИА Новости. Существует угроза перехода огня на соседние здания. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности.

В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Ранее силовики задержали мужчину, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Он являлся родственником погибших людей, писал NEWS.ru.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Погибли два человека. Это женщина и подросток. Пострадали два ребёнка. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.