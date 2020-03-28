МЧС сообщило о крупном пожаре в Меленковском районе Владимирской области. Загорелись пять жилых домов.
Инцидент произошёл в деревне Просеницы,
В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Ранее силовики задержали мужчину, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Он являлся родственником погибших людей, писал NEWS.ru.
Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Погибли два человека. Это женщина и подросток. Пострадали два ребёнка. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.
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