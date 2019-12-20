Экстренные службы эвакуировали 2,5 тысячи посетителей семейного торгового центра «Мега» в Уфе. В здании начался пожар.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования,
По прибытии установлено, что в помещении одного бутика произошла неисправность электрооборудования. Эвакуировано 2500 человек, в том числе 700 детей, — сообщил представитель МЧС России.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возгорание бытового электроприбора привело к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук со ссылкой на выводы правительственной комиссии.
Трагедия произошла 4 декабря. Помимо 16 погибших пострадали 30 человек. В качестве причин назывались неисправность электроприборов и проводки, а также умышленный поджог. По делу о ЧП задержали двоих подозреваемых.
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