https://static.news.ru/photo/c8e7b950-23f9-11ea-854e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Уфа и РБ/vk.com

Экстренные службы эвакуировали 2,5 тысячи посетителей семейного торгового центра «Мега» в Уфе. В здании начался пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования, пишет «Интерфакс».

По прибытии установлено, что в помещении одного бутика произошла неисправность электрооборудования. Эвакуировано 2500 человек, в том числе 700 детей, — сообщил представитель МЧС России.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возгорание бытового электроприбора привело к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук со ссылкой на выводы правительственной комиссии.

Трагедия произошла 4 декабря. Помимо 16 погибших пострадали 30 человек. В качестве причин назывались неисправность электроприборов и проводки, а также умышленный поджог. По делу о ЧП задержали двоих подозреваемых.