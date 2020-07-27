Пожар в московском СИЗО потушили

https://static.news.ru/photo/872aab5a-d03b-11ea-ac67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание в здании московского СИЗО-6. Об этом рассказали в столичном ГУ МЧС.

Огонь распространился на 50 кв. м, передаёт РИА Новости. Пожарные справились с пламенем в 21:27.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в женском СИЗО «Печатники» в доме 92 по Шоссейной улице. Из окна здания на четвёртом этаже идёт густой чёрный дым, в самом помещении плотное задымление.

В связи с инцидентом из здания эвакуировали 850 человек.