ЧП

Пожар в московском СИЗО потушили

21:46, 27 июля 2020
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание в здании московского СИЗО-6. Об этом рассказали в столичном ГУ МЧС.

Огонь распространился на 50 кв. м, передаёт РИА Новости. Пожарные справились с пламенем в 21:27.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в женском СИЗО «Печатники» в доме 92 по Шоссейной улице. Из окна здания на четвёртом этаже идёт густой чёрный дым, в самом помещении плотное задымление.

В связи с инцидентом из здания эвакуировали 850 человек.

Недалеко от СИЗО находится Кузьминский районный суд. Арбитраж прервал рассмотрение жалобы на арест бывшего заместителя министра науки Марины Лукашевич в связи с пожаром. К месту ЧП выехали примерно 25 пожарных расчётов.

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