Женское СИЗО загорелось в Москве

https://static.news.ru/photo/07229c6a-d00e-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: sizo6moskva.ru

Пожар произошёл в женском СИЗО-6 «Печатники» в Москве. Сотрудники учреждения проводят эвакуацию всех людей.

Инцидент произошёл в доме 92 по Шоссейной улице, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из окна здания на четвёртом этаже идёт густой чёрный дым, в самом помещении плотное задымление.

Охранники сообщили, что огонь возник в пекарне на первом этаже.

Недалеко от СИЗО находится Кузьминский районный суд. Арбитраж прервал рассмотрение жалобы на арест бывшей заместителя министра науки Марины Лукашевич в связи с пожаром.

По данным «360», к месту ЧП выехали примерно 25 пожарных расчётов.

Ранее, как писал NEWS.ru, МЧС России сообщило о пожаре в тысячу квадратных метров на территории пекарни в Пензе. Представители ведомства также отметили угрозу распространения огня.