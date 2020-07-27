Женское СИЗО загорелось в Москве

Пожар произошёл в женском СИЗО-6 «Печатники» в Москве. Сотрудники учреждения проводят эвакуацию всех людей.
Инцидент произошёл в доме 92 по Шоссейной улице,
Охранники сообщили, что огонь возник в пекарне на первом этаже.
Недалеко от СИЗО находится Кузьминский районный суд. Арбитраж прервал рассмотрение жалобы на арест бывшей заместителя министра науки Марины Лукашевич в связи с пожаром.
По данным «360», к месту ЧП
Ранее, как писал NEWS.ru, МЧС России сообщило о пожаре в тысячу квадратных метров на территории пекарни в Пензе. Представители ведомства также отметили угрозу распространения огня.
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