МЧС России сообщило о пожаре на территории пекарни в Пензе

https://static.news.ru/photo/9abecbfa-cf51-11ea-a132-fa163e074e61_660.jpg Фото: 58.mchs.gov.ru

МЧС России сообщило о пожаре в тысячу квадратных метров на территории пекарни в Пензе. Представители ведомства также отметили угрозу распространения огня.

На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метров, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным спасателей, пожару на «Канаевском хлебзаводе» присвоили второй ранг. К его ликвидации привлечены 18 человек и 7 единиц специальной техники.

Ранее NEWS.ru писал, что на данный момент свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии оказались в огне. Такую информацию сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.