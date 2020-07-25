МЧС России сообщило о пожаре на территории пекарни в Пензе

МЧС России сообщило о пожаре в тысячу квадратных метров на территории пекарни в Пензе. Представители ведомства также отметили угрозу распространения огня.
На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метров, —
цитируетсообщение РИА Новости.
По данным спасателей, пожару на «Канаевском хлебзаводе» присвоили второй ранг. К его ликвидации привлечены 18 человек и 7 единиц специальной техники.
Ранее NEWS.ru писал, что на данный момент свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии оказались в огне. Такую информацию сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
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