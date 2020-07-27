850 человек эвакуировали из СИЗО Москвы после пожара

В Москве эвакуировали 850 человек из-за пожара в столичном женском СИЗО-6. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.
Там отметили, что арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения. Уже установлено, что пожар начался с пекарни. Открытого горения нет. Причины ЧП установят специалисты,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в женском СИЗО «Печатники» в доме 92 по Шоссейной улице. Из окна здания на четвёртом этаже идёт густой чёрный дым, в самом помещении плотное задымление. Недалеко от СИЗО находится Кузьминский районный суд. Арбитраж прервал рассмотрение жалобы на арест бывшего заместителя министра науки Марины Лукашевич в связи с пожаром. К месту ЧП
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