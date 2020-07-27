850 человек эвакуировали из СИЗО Москвы после пожара

https://static.news.ru/photo/3c8bf628-d016-11ea-8d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: скрин с видео Печатники | ЮВАО | Москва/vk.com

В Москве эвакуировали 850 человек из-за пожара в столичном женском СИЗО-6. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

Там отметили, что арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения. Уже установлено, что пожар начался с пекарни. Открытого горения нет. Причины ЧП установят специалисты, передаёт РИА Новости.