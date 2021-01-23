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Пожар площадью 1000 кв. м тушат в Екатеринбурге

06:44, 24 января 2021 140
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В производственном здании в Екатеринбурге произошёл пожар. Пламя охватило уже тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 04:40 по московскому времени. Здание принадлежит компании «Пневмомаш», которая занимается разработкой пневматического и компрессорного оборудования, сообщили РИА Новости.

Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров, в здании сильное задымление. Борьба с огнём осложняется низкой температурой, — говорится в сообщении спасателей

Рядом со зданием работает оперативный штаб. Пожар тушат 53 человека и 16 единиц техники. Также работают три звена газодымозащитной службы.

Данных о погибших и пострадавших нет.

Как писал ранее NEWS.ru, утром 22 января на территории храма Святителя Петра Митрополита Московского произошёл пожар. В результате возгорания был сожжён кабинет депутата Госдумы Виталия Милонова.

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