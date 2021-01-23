Кабинет Милонова сгорел в московском храме

Утром 22 января на территории храма Святителя Петра Митрополита Московского произошёл пожар. В результате возгорания был сожжён кабинет депутата Госдумы Виталия Милонова.
Огонь охватил одноэтажную деревянную постройку. Как
Впрочем, стоит заметить, что помещением Милонов не пользовался. Некогда он передал его в ведомство церкви.
Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Здание выгорело дотла.
В результате происшествия никто не пострадал. На сегодняшний день устанавливаются причины возгорания. Предполагается, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки.
Ранее NEWS.ru писал, что в Рязани на улице Маяковского начался пожар в производственном здании на территории завода счётно-аналитических машин (САМ). При этом были эвакуированы 100 человек.
В региональном МЧС сообщили, что возгорание возникло на четвёртом этаже цеха № 4 почти в три часа дня. Площадь пожара составила 100 кв. м.
До этого сообщалось, что в течение последних пяти лет почти каждый третий пожар в России в жилых домах возникал по вине курильщиков. Возгорания начинались из-за неосторожного обращения с сигаретами, сообщает МЧС РФ.