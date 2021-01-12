В МЧС рассказали, как часто курение в жилых домах приводит к пожару

https://static.news.ru/photo/dad85520-54b8-11eb-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение последних пяти лет почти каждый третий пожар в России в жилых домах возникал по вине курильщиков. Возгорания начинались из-за неосторожного обращения с сигаретами, сообщает МЧС РФ.

За последние пять лет по причине неосторожного курения сигарет произошло порядка 110 тысяч пожаров, на которых погибло порядка 17,6 тысячи человек, травмировано свыше 11 тысяч человек. При этом более 30% пожаров и 90% гибели людей на них происходит в жилом секторе, — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.

Ведомство отмечает, что в мире распространяется практика создания сигарет с меньшей склонностью к воспламенению, что привело к снижению смертности и уменьшению числа пожаров на 25–30%. В России также рассматривается возможность введения в оборот самозатухающих сигарет со специальным приспособлением, которое гасит огонь, если не делать затяжку.

Ранее NEWS.ru писал, что запрет на оставление без присмотра в жилых домах зажжённых свечей и непотушенных сигарет начал действовать в России с 1 января 2021 года. Такое требование включено в правила противопожарного режима, которые были утверждены постановлением правительства.

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Оно будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.