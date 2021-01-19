Пожар на заводе в Рязани привёл к эвакуации 100 человек

https://static.news.ru/photo/64e18da6-5a66-11eb-9519-fa163e074e61_660.jpg Фото: 62.mchs.gov.ru

В Рязани на улице Маяковского начался пожар в производственном здании на территории завода счётно-аналитических машин (САМ). При этом были эвакуированы 100 человек.

В региональном МЧС сообщили, что возгорание возникло на четвёртом этаже цеха № 4 почти в три часа дня. Площадь пожара составила 100 кв. м.

На месте происшествия работают 19 пожарных автомобилей и 56 человек личного состава Государственной противопожарной службы, — цитирует сообщение «Интерфакс».

На данный момент данных о пострадавших нет, но более 100 человек эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в течение последних пяти лет почти каждый третий пожар в России в жилых домах возникал по вине курильщиков. Возгорания начинались из-за неосторожного обращения с сигаретами, сообщает МЧС РФ.

Ведомство отмечает, что в мире распространяется практика создания сигарет с меньшей склонностью к воспламенению, что привело к снижению смертности и уменьшению числа пожаров на 25–30%. В России также рассматривается возможность введения в оборот самозатухающих сигарет со специальным приспособлением, которое гасит огонь, если не делать затяжку, писал NEWS.ru.