Пожар на заводе в Рязани привёл к эвакуации 100 человек

В Рязани на улице Маяковского начался пожар в производственном здании на территории завода счётно-аналитических машин (САМ). При этом были эвакуированы 100 человек.
В региональном МЧС сообщили, что возгорание возникло на четвёртом этаже цеха № 4 почти в три часа дня. Площадь пожара составила 100 кв. м.
На месте происшествия работают 19 пожарных автомобилей и 56 человек личного состава Государственной противопожарной службы, — цитирует сообщение «Интерфакс».
На данный момент данных о пострадавших нет, но более 100 человек эвакуированы.
Ранее сообщалось, что в течение последних пяти лет почти каждый третий пожар в России в жилых домах возникал по вине курильщиков. Возгорания начинались из-за неосторожного обращения с сигаретами, сообщает МЧС РФ.
Ведомство отмечает, что в мире распространяется практика создания сигарет с меньшей склонностью к воспламенению, что привело к снижению смертности и уменьшению числа пожаров на 25–30%. В России также рассматривается возможность введения в оборот самозатухающих сигарет со специальным приспособлением, которое гасит огонь, если не делать затяжку, писал NEWS.ru.