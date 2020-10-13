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Пожар на Килиманджаро: как проходит операция по тушению огня

18:38, 13 октября 2020
Фото: Xie Han/XinHua/Global Look Press

11 октября на горе Килиманджаро в Танзании на отметке в три тысячи метров вспыхнул лесной пожар. В настоящее время пожарные службы продолжают бороться с возгоранием.

Тушение огня осложнено из-за труднодоступности территории, сильных ветров и отсутствия дождя. При этом пламя видно за десятки километров. Огонь уже распространился на территорию национального парка. Тушить возгорание сотрудникам местных служб помогают местные жители и волонтёры.

Причина пожара пока остаётся неизвестной.

О том, как проходит операция по тушению огня, — в фотогалерее NEWS.ru.

Xie Han/XinHua/Global Look Press

Thomas Becker/dpa/Global Look Press

Tanzania National Parks/twitter.com

Thomas Becker/dpa/Global Look Press

Ashleylutz/twitter.com

Thomas Becker/dpa/Global Look Press

Tanzania National Parks/twitter.com

Tanzania National Parks/twitter.com

Скрин с видео twitter.com

Tanzania National Parks/twitter.com

UNDP Tanzania/twitter.com

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