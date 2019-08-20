Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генконсульство РФ подтвердило факт экстренной госпитализации семилетней девочки из России, пострадавшей в несчастном случае в турецком отеле. Дипломаты сообщают, что девочка находится в критическом состоянии.

Как передаёт РИА Новости, в российской дипмиссии подчеркнули, что случай является страховым, соответственно, расходы на лечение будут оплачены страховой компанией.

Дипломаты в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. От сотрудников консульства девочке направлены пожелания скорейшего выздоровления.

О несчастном случае в Анталье в отеле «Бодрум» ранее писал News.ru. Во время купания семилетнюю россиянку затянуло в трубу бассейна.

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