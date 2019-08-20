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Самолёт, следовавший из московского аэропорта Шереметьево в Париж, по не выясненным пока причинам совершил экстренную посадку в Люксембурге.

«Интерфакс» сообщает, что решение посадить Airbus A-319 вскоре после взлёта принял экипаж. По предварительной информации, экстренная посадка прошла успешно, пострадавших нет. Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.