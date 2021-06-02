Стала известна причина перестрелки в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/08e7125c-c3af-11eb-a951-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты выяснили причину перестрелки, которая произошла в центре Москвы. Один из участников инцидента снимал деньги в банкомате, двое других требовали отдать эти средства. Ссора переросла в стрельбу, передаёт Readovka.

Инцидент произошёл у кафе в доме 6 по улице Марксистской. У одного из участников событий журналисты заметили кобуру. Его увезли на машине без номеров.

Очевидцы рассказали, что всего прозвучало шесть выстрелов.

Ранее сообщалось, что пострадали все участники перестрелки, одного их них увезли в больницу с ранениями руки и ноги. Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которые собирают гильзы.

Накануне в Екатеринбурге отправили на два месяца под арест Сергея Болкова, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Свою вину он признал.

Пострадавшими в результате инцидента в Екатеринбурге оказались два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок прооперирован и введён в искусственную кому. Его состояние оценивается как тяжёлое. Силовика после оказания медпомощи отпустили домой.