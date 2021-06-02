Стала известна причина перестрелки в центре Москвы

Журналисты выяснили причину перестрелки, которая произошла в центре Москвы. Один из участников инцидента снимал деньги в банкомате, двое других требовали отдать эти средства. Ссора переросла в стрельбу, передаёт Readovka.
Инцидент произошёл у кафе в доме 6 по улице Марксистской. У одного из участников событий журналисты заметили кобуру. Его
Очевидцы рассказали, что всего прозвучало шесть выстрелов.
Ранее сообщалось, что пострадали все участники перестрелки, одного их них увезли в больницу с ранениями руки и ноги. Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которые собирают гильзы.
Накануне в Екатеринбурге отправили на два месяца под арест Сергея Болкова, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Свою вину он признал.
Пострадавшими в результате инцидента в Екатеринбурге оказались два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок прооперирован и введён в искусственную кому. Его состояние оценивается как тяжёлое. Силовика после оказания медпомощи отпустили домой.