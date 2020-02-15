https://static.news.ru/photo/17211008-5005-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Polizei Berlin/facebook.com

Пресс-секретарь полиции Берлина сообщил о стрельбе в районе Кройцберг. По данным правоохранительных органов, один человек погиб в результате ЧП.

Ещё четверо получили ранения, состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжёлое, передаёт Local. Инцидент произошёл в конно-спортивном центре во время турецкого комедийного шоу Güldür Güldür Show. Сотрудники приняли решение об эвакуации всех посетителей.

Силовики считают, что стрелявших было несколько. Преступникам удалось скрыться с места происшествия, их поисками сейчас занимаются около 200 полицейских.

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестные злоумышленники устроили стрельбу по автосалону на юго-востоке Москвы. В результате повреждены пять машин. Инцидент произошёл на Рязанском проспекте. Неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115, и один из них произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия. Среди сотрудников салона и прохожих никто не пострадал.