Пресс-секретарь полиции Берлина сообщил о стрельбе в районе Кройцберг. По данным правоохранительных органов, один человек погиб в результате ЧП.
Ещё четверо получили ранения, состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжёлое,
Силовики считают, что стрелявших было несколько. Преступникам удалось скрыться с места происшествия, их поисками сейчас занимаются около 200 полицейских.
Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестные злоумышленники устроили стрельбу по автосалону на юго-востоке Москвы. В результате повреждены пять машин. Инцидент произошёл на Рязанском проспекте. Неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115, и один из них произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия. Среди сотрудников салона и прохожих никто не пострадал.
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