https://static.news.ru/photo/1d102e9c-d3f8-11e9-920f-fa163e074e61_660.jpg Александр Закускин Фото: Александр Закускин/vk.com

Александра Закускина, муниципального депутата Мещанского округа Москвы, избили в центре столицы.

Политик получил травмы и сам приехал к врачам, чтобы зафиксировать побои, передаёт РЕН ТВ . Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Как писал News.ru, ранее в Москве администратор магазина до состояния комы избил покупателя, заподозрив в краже бутылки водки. Инцидент произошёл в магазине по улице Дубнинская. Администратор заметил, как мужчина пытается вынести из зала бутылку водки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого сотрудник магазина несколько раз ударил покупателя. В результате инцидента покупатель был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.