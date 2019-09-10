Александра Закускина, муниципального депутата Мещанского округа Москвы, избили в центре столицы.
Политик получил травмы и сам приехал к врачам, чтобы зафиксировать побои, передаёт
Как писал News.ru, ранее в Москве администратор магазина до состояния комы избил покупателя, заподозрив в краже бутылки водки. Инцидент произошёл в магазине по улице Дубнинская. Администратор заметил, как мужчина пытается вынести из зала бутылку водки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого сотрудник магазина несколько раз ударил покупателя. В результате инцидента покупатель был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.