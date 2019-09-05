https://static.news.ru/photo/9195d4a0-d06b-11e9-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Москве администратор магазина до состояния комы избил покупателя, заподозрив в краже бутылки водки. В настоящее время он задержан полицейскими.

Инцидент произошёл в магазине по улице Дубнинская. Администратор заметил, как мужчина пытается вынести из зала бутылку водки.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого сотрудник магазина несколько раз ударил покупателя. В результате инцидента покупатель был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает ТАСС .

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Как ранее писал News.ru, группа несовершеннолетних избила продавцов за то, что те отказались продать им спиртное. Драка произошла на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге.