Песков раскрыл, как Россия борется с ограничениями на экспорт нефти и газа

Песков раскрыл, как Россия борется с ограничениями на экспорт нефти и газа Песков: Россия наработала хороший опыт по минимизации последствий санкций

Россия будет использовать опыт в преодолении санкций, чтобы бороться с мерами Евросоюза против нефтегазового экспорта страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал действия Евросоюза недальновидными, передает ТАСС.

У нас наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных действий. Конечно, мы используем этот опыт, если это произойдет, — сказал Песков.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Евросоюз предпочитает и дальше вводить антироссийские санкции в ущерб самому себе, лишь бы «не потерять лицо». По его словам, такой путь ведет в тупик, однако страны ЕС готовы «продолжать страдать».

До этого сообщалось, что очередной пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, не будет принят до начала саммита «Большой семерки» 15–17 июня. По мнению европейских дипломатов, сроки разработки новых ограничений не позволят согласовать их к встрече лидеров G7.