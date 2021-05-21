Школьницу изнасиловали на пробежке в подмосковном лесу

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В городе Балашиха Московской области неизвестный изнасиловал старшеклассницу, которая совершала пробежку по лесу. Об этом сообщили в местном Следственном комитете, передаёт РИА Новости.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении детей. 6 марта 2021 года работающий парикмахером мужчина, предположительно, домогался двоих мальчиков девяти и десяти лет, которых родители привели на стрижку. Его задержали республиканские полицейские.