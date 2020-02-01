https://static.news.ru/photo/5acfb05e-4504-11ea-abc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дом служителей храма апостола Петра в Невском районе Петербурга. Пожара удалось избежать.

Инцидент произошёл в ночь на 1 февраля в доме 11Б по Искровскому проспекту, передаёт «Фонтанка». Мужчина бросил через забор «коктейль Молотова», но он лишь немного подпалил стену.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли фитиль и пробку с места ЧП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.

В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.