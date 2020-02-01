Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дом служителей храма апостола Петра в Невском районе Петербурга. Пожара удалось избежать.
Инцидент произошёл в ночь на 1 февраля в доме 11Б по Искровскому проспекту,
Сотрудники правоохранительных органов изъяли фитиль и пробку с места ЧП.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.
В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен