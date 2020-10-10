Москвича насмерть задавило воротами паркинга

Сотрудника управляющей компании задавило воротами подземной парковки в жилом комплексе в Хорошёвском районе Москвы, рассказала глава городской пресс-службы Людмила Нефёдова.
По её словам, ведомство проводит проверку, результаты которой будут направлены в следственные органы.
10 октября 2020 года работник строительной компании при осуществлении трудовой деятельности получил телесные повреждения автоматическими воротами паркинга ЖК. Мужчина скончался, — отметила она.
Представитель прокуратуры отметила, что в ходе проверки были найдены нарушения законов об охране труда и технике безопасности.
При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
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