Москвича насмерть задавило воротами паркинга

https://static.news.ru/photo/8839d582-0b25-11eb-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудника управляющей компании задавило воротами подземной парковки в жилом комплексе в Хорошёвском районе Москвы, рассказала глава городской пресс-службы Людмила Нефёдова.

По её словам, ведомство проводит проверку, результаты которой будут направлены в следственные органы.

10 октября 2020 года работник строительной компании при осуществлении трудовой деятельности получил телесные повреждения автоматическими воротами паркинга ЖК. Мужчина скончался, — отметила она.

Представитель прокуратуры отметила, что в ходе проверки были найдены нарушения законов об охране труда и технике безопасности.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает , что погибший работал в управляющей компании ЖК «Сердце столицы».

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