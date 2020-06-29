Момент взрыва газа в московской многоэтажке попал на видео

Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. По информации СМИ, здание газифицировано.
Ролик
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pic.twitter.com/SDEFQ2UUSf June 29, 2020
Mash
Как писал NEWS.ru, согласно информации СМИ, площадь пожара составляет 70 кв.м. Огнём охвачены четыре квартиры. Работники МЧС спасли пятерых жителей дома.
По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа.
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