Момент взрыва газа в московской многоэтажке попал на видео

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В воскресенье, 28 июня, неизвестные оставили анонимное сообщение о «минировании» торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в Москве. ТРЦ расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2.

Как сообщили в разговоре с журналистами представители столичных экстренных служб, правоохранители проверяют поступившую информацию. Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТРЦ «Афимолл Сити». Сведения проверяются, на месте работают сотрудники...