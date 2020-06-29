ЧП

Момент взрыва газа в московской многоэтажке попал на видео

14:04, 29 июня 2020
Фото: pixabay.com

Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. По информации СМИ, здание газифицировано.

Ролик опубликован в социальной сети Twitter.

Mash сообщает, что при ЧП травмы получили четыре человека. В настоящий момент на места работают сотрудники экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, согласно информации СМИ, площадь пожара составляет 70 кв.м. Огнём охвачены четыре квартиры. Работники МЧС спасли пятерых жителей дома.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа.

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