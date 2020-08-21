МЧС проверит сведения по 38 жильцам дома в Ярославле после взрыва

https://static.news.ru/photo/87742e24-e43b-11ea-b8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС занялись уточнением сведений о 38 из 115 жильцов подъезда дома на территории Ярославля, в котором произошёл взрыв. Данную информацию огласил начальник регионального ГУ ведомства Олег Бочаров.

По итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям он подчеркнул, что в повреждённом подъезде зарегистрировано 115 человек. Судьба 77 из них уже известна. Как сказал Бочаров, трое пострадали. Сведения по 38 людям уточняются.

Как заметил начальник регионального ГУ МЧС, в настоящее время существует угроза обрушения висящих плит на уровне шестого этажа. На этом этаже произошло обрушение пола. Конструкции обрушились на первый этаж. Из-за этого работа спасателей по разбору усложняется.

Из дома спасено 14 человек, из них пять — по коленчатому подъёмнику, восемь — звеньями газодымозащитной службы и один человек спасён из-под завалов, — сообщил Бочаров.

Кроме того, представитель главка отметил, что жителям других подъездов окажут помощь, чтобы они смогли забрать вещи, животных и не только. Строительную экспертизу начнут проводить 22 августа. Также Бочаров рассказал, что в настоящее время в ПВР находятся более 30 человек, восемь из них — дети.

Спасатели сохранят оцепление дома до окончания разбора завалов, который в основном происходит вручную. Во избежание случаев мародёрства на месте происшествия будут дежурить полицейские и росгвардейцы, передаёт ТАСС.

Взрыв произошёл на улице Батова 21 августа. На данный момент найдены тела двух женщин и одного ребёнка. Пока нет данных о том, где могут находиться ещё 38 человек, прописанных в том подъезде, где произошло ЧП.

Представитель ГУ МЧС по региону уточнил, что спасательные работы завершены, людей под завалами больше нет.

Как писал NEWS.ru ранее, после взрыва газа в многоквартирном доме власти Ярославля приняли решение о введении режима ЧС городского уровня.