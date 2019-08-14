Сотрудники МЧС проверили информацию о превышении радиационного фона на юго-востоке столицы. По данным ведомства, она не соответствует действительности.
Проверку совершили представители МЧС и службы мониторинга радиационной обстановки (ФГУП «Радон»), передаёт
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Ранее News.ru писал, что уровень радиации в Северодвинске в момент ЧП на военном полигоне 8 августа был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков. Эти данные были получены после замеров дозы гамма-излучения в шести точках города.