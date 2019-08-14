https://static.news.ru/photo/6fbc8254-bead-11e9-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники МЧС проверили информацию о превышении радиационного фона на юго-востоке столицы. По данным ведомства, она не соответствует действительности.

Проверку совершили представители МЧС и службы мониторинга радиационной обстановки (ФГУП «Радон»), передаёт РИА Новости .

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что превышение норм зафиксировали местные жители. Мужчина подарил своему сыну прибор для измерения радиации, который показал показатель в 12 раз выше установленного. Отец сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Ранее News.ru писал, что уровень радиации в Северодвинске в момент ЧП на военном полигоне 8 августа был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков. Эти данные были получены после замеров дозы гамма-излучения в шести точках города.